Михаил Вилков: «Вы ведь не говорите, что вратарь «Ростова» виноват в поражении от «Локо»? Всем интересно поджарить Вилкова. Очнитесь!»

Арбитр Михаил Вилков, которого отстранили от работы на футбольных матчах в России, высказался о критике болельщиков в адрес судей.

Вилков работал на матче 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). ЭСК РФС признала, что арбитр дважды результативно ошибся в пользу московского клуба в этой игре. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил об отстранении Вилкова после этого матча.

«Судья – это всего лишь один из участников матча, который может ошибаться так же, как игроки, тренеры или президенты клубов. У всех судей есть семьи, которые читают этот бред и чушь.

Люди, которые хайпуют на этой теме и зарабатывают лайки в комментариях, очнитесь! Даже если судьи не будут ошибаться, вы все равно будете писать только про них.

Вы ведь не говорите о том, что вратарь , который привез первый гол, виноват в поражении от ? Вы ведь не считаете, сколько команда сделала обрезов за первый тайм? Всем интересно поджарить Вилкова.

Уверен, что в следующей игре Серега Песьяков все потащит и отстоит на ноль», – сказал Вилков.

Напоследок Вилкова прибила комиссия: единогласно признали две его ошибки в последнем матче перед пожизненным баном