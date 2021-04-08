Вилков о матче «Локо» – «Ростов»: «Клянусь, предвзятости не было. Буду рад, если мое отстранение послужит развитию судейства в России»

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал свою работу на матче 26-го тура между и (4:1), в котором, как считает ЭСК, судья дважды ошибся в пользу московского клуба.

После этой игры глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова от работы на любых футбольных матчах.

«Буду очень рад, если мое отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня. Давайте запишем дату матча «Локомотив» – «Ростов» как дату выздоровления судейства.

Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле. Все моменты объясню позже – после того как встречусь с Ашотом Рафаиловичем [Хачатурянцем].

За последние дни поступило много звонков от журналистов. Я обязательно расскажу о своей карьере, судействе и нашем разговоре с Ашотом Рафаиловичем. Предупреждаю, сенсационных новостей не ждите – их попросту нет. Хочется рассказать о профессии арбитра», – сказал Вилков.

Напоследок Вилкова прибила комиссия: единогласно признали две его ошибки в последнем матче перед пожизненным баном