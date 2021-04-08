ЭСК единогласно признала две ошибки Вилкова в пользу «Локо» в игре против «Ростова»

Экспертно-судейская комиссия РФС единогласно признала, что судья дважды ошибся в матче 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1).

Как сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, ошибочными признаны решение арбитра показать вторую желтую карточку полузащитнику Армину Гиговичу на 52-й минуте матча, а также назначение пенальти в ворота южан на 64-й минуте.

«Эксперты определили, что судья ошибся. Итог голосования – 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти. Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник «Ростова» в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок атаковавшей команды находился сзади и цеплял защитника за ногу.

Что касается второй желтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок . Штрафной удар следовало назначить в пользу «Ростова», – сказал Хачатурянц.

После матча между «Ростовом» и «Локомотивом» Хачатурянц принял решение о пожизненном отстранении Вилкова от работы на любых футбольных матчах в связи «с утратой доверия».