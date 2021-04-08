Клубы АПЛ отказались от Суперлиги под угрозой отстранения от национальных турниров (The Guardian)

Клубы АПЛ вышли из Суперлиги под нажимом местных футбольных властей, сообщает The Guardian.

, , , , «Тоттенхэм» и получили от Футбольной ассоциации Англии предупреждение о том, что им грозит отстранение от всех национальных турниров в случае участия в новом проекте.

Отмечается, что свою роль в этом сыграло и руководство страны, выразившее намерение поддержать законодательные инициативы в части запрета клубам АПЛ иметь отношение к Суперлиге.

УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за отказ от Суперлиги (Mundo Deportivo)