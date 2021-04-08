Клубы АПЛ отказались от Суперлиги под угрозой отстранения от национальных турниров (The Guardian)

Клубы АПЛ вышли из Суперлиги под нажимом местных футбольных властей, сообщает The Guardian.
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» получили от Футбольной ассоциации Англии предупреждение о том, что им грозит отстранение от всех национальных турниров в случае участия в новом проекте.
Отмечается, что свою роль в этом сыграло и руководство страны, выразившее намерение поддержать законодательные инициативы в части запрета клубам АПЛ иметь отношение к Суперлиге.
УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за отказ от Суперлиги (Mundo Deportivo)