Флорентино Перес: «Реал» всегда был на передовой, когда дело касалось развития. Будем вести переговоры, чтобы спасти футбол»

Президент «Реала» и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес высказался о турнире.

– Пришло время перемен, и всегда был на передовой, когда дело касалось развития. Так было и в 1950-е, и в 1990-е годы. Это происходит и сейчас.

– Вас беспокоит, что проект может провалиться?

– Мы считаем, что все к лучшему. На нас лежит ответственность. Мы будем вести переговоры со всеми сторонами, чтобы спасти футбол, – сказал Перес в интервью L’Équipe.

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