Перес о выходе «Челси» и «Сити» из Суперлиги: «Не волнует. Убежден, что «Бавария» и «ПСЖ» присоединятся к нам»

Президент и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес отреагировал на информацию о возможном выходе из турнира «Челси» и «Манчестер Сити».

– Беспокоят ли вас сведения о желании «Челси» и выйти из Суперлиги?

– Нет. Это меня не волнует. Мы находимся в серьезной ситуации. Все клубы подписали соглашение, по которому они должны продолжать работу над проектом и искать решения. Мы ни на кого не давим.

Я убежден, что в конце концов и присоединятся к нам, но мы еще не общались с ними. Такие команды, как «Ланс», тоже получат доступ к турниру, они смогут продавать игроков в лучшие клубы – это то, чем они не могут заниматься сейчас из-за кризиса.

Нужно осознавать, что события, которые происходят сейчас, похожи на те, с которыми мы столкнулись в 2008 году из-за мирового кризиса, – сказал Перес в интервью L’Equipe.

«Челси», «Сити» и «Атлетико» выходят из Суперлиги, «Барса» тоже близка. Онлайн развала