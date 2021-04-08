Перес о выходе «Челси» и «Сити» из Суперлиги: «Не волнует. Убежден, что «Бавария» и «ПСЖ» присоединятся к нам»

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Президент «Реала» и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес отреагировал на информацию о возможном выходе из турнира «Челси» и «Манчестер Сити».

– Беспокоят ли вас сведения о желании «Челси» и «Ман Сити» выйти из Суперлиги?

– Нет. Это меня не волнует. Мы находимся в серьезной ситуации. Все клубы подписали соглашение, по которому они должны продолжать работу над проектом и искать решения. Мы ни на кого не давим.

Я убежден, что в конце концов «Бавария» и «ПСЖ» присоединятся к нам, но мы еще не общались с ними. Такие команды, как «Ланс», тоже получат доступ к турниру, они смогут продавать игроков в лучшие клубы – это то, чем они не могут заниматься сейчас из-за кризиса.

Нужно осознавать, что события, которые происходят сейчас, похожи на те, с которыми мы столкнулись в 2008 году из-за мирового кризиса, – сказал Перес в интервью L’Equipe. 

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