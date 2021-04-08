Суд Мадрида вынес предварительное решение, запрещающее УЕФА и ФИФА останавливать Суперлигу

Коммерческий суд Мадрида вынес предварительное решение, запрещающее УЕФА и препятствовать запуску европейской Суперлиги.

Согласно решению суда, УЕФА и ФИФА не должны применять какие-либо санкции в отношении клубов-участников Суперлиги, а также их футболистов и тренеров.

Также УЕФА и ФИФА запрещается исключать команды Суперлиги из своих турниров, в том числе из Лиги чемпионов. Ходатайство было подано самой Суперлигой.

«Реал» и «Атлетико» вошли в число 12 клубов-основателей Суперлиги. Президент «сливочных» Флорентино Перес стал председателем нового турнира.

Ранее 55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию против Суперлиги.

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