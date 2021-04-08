В Конгрессе депутатов Испании призвали исключить «Реал», «Барсу» и «Атлетико» из Ла Лиги

В испанском Конгрессе депутатов сегодня обсудили создание европейской Суперлиги.

Как пишет Marca, большая часть парламентских групп осудила инициативу.

Представитель левого избирательного альянса Unidas Podemos («Вместе мы сможем» – с исп.) Антон Гомес-Рейно поднял вопрос об исключении , «Барселоны» и «Атлетико» из Ла Лиги за участие в создании Суперлиги. Кроме того, политик осудил действия президента «сливочных» , который стал председателем нового турнира. Депутат заявил: «Ему лучше заняться финансами и бизнесом. Пусть держится в стороне от спорта».

Еще один представитель Unidas Podemos Жауме Асенс заявил, что этот проект «выполнен по образу и подобию Флорентино Переса». Политик назвал Суперлигу «элитарной инициативой, которая идет на пользу могущественным клубам и приносит ущерб более скромным командам».

Один из основателей партии Más País Иньиго Эррехон потребовал, чтобы правительство сделало запрос в Еврокомиссию. Депутат считает, что необходимо провести расследование, чтобы установить, нарушает ли Суперлига правила проведения соревнований в Испании.

Также к критике в адрес нового турнира и его создателей присоединились партии Galicia en Común из Галисии, Compromís из Валенсии и Bildu, выступающая за независимость Страны Басков.

Конгресс депутатов – это нижняя палата испанского парламента. В него входят 350 членов.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барсу» и не исключат из испанского чемпионата, потому что считает Суперлигу нежизнеспособным турниром.

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