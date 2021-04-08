14 клубов АПЛ в футболках с лого ЛЧ и словами «Заслужите» выйдут на матчи. Это протест против 6 участников Суперлиги

Клубы АПЛ, не вошедшие в состав участников европейской Суперлиги, присоединятся к акции, которую вчера «Лидс» провел перед матчем 32-го тура Премьер-лиги против (1:1).

Перед вчерашней игрой на трибуне появился баннер «Заслужите на поле. Футбол для болельщиков». В футболках с этой надписью (без слов «на поле») и логотипом Лиги чемпионов также на разминку вышли игроки «Лидса».

По информации The lndependent, сотрудники 14 клубов АПЛ начали работу над дизайном футболок, в которых игроки будут выходить на предматчевую разминку. Клубы, не вошедшие в Суперлигу, планируют единогласно высказываться по всем вопросам, связанным с новым турниром.

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