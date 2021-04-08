Леонид Федун: «Жду, что Суперлига лопнет через некоторое время. ФИФА и УЕФА могут быстро раздавить проект»

Владелец высказался о создании .

«Если ФИФА и УЕФА реально не согласны с этой позицией, то могут сказать, что все те рекламодатели, без которых этот проект не стоит ничего, которые будут предлагать эти бренды для рекламирования этой Суперлигой, будут подвергаться бойкоту со стороны всех остальных, так сказать, любителей футбола. Вот если это будет объявлено, проект моментально закроется.

Богатые клубы хотят быть еще богаче. На мой взгляд, это больше похоже на блеф, потому что ФИФА и УЕФА имеют все возможности их быстро раздавить.

Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, то они его придавят, а если не придавят – значит, не хотят. Жду, что этот проект лопнет через некоторое время», – сказал Федун.

Также менеджер считает, что российским клубам создание Суперлиги пойдет на пользу: «Расширится наше представительство в Лиге чемпионов, а чемпионов будет более успешным проектом, чем Суперлига».

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