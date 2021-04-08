«Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но ответных действий не дождалось». Конов о клубе РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА бизнес Газпром Василий Конов Суперлига Европы Футбол

Журналист Василий Конов сообщил о том, что «Зенит» мог стать единственным российским участником европейской Суперлиги.

«Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счет спонсора), – это «Зенит».

Но спонсор «Зенита» – спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но ответных действий не дождалось», – написал Конов.

Спонсор «Зенита» – «Газпром». Компания несколько лет спонсирует УЕФА и Лигу чемпионов.

Суперлига делает невозможное: она объединила УЕФА, ФИФА, АПЛ, Ла Лигу, Фергюсона, Тебаса, Макрона и Прядкина. Они все против

В футболе революция 🚨 Из-за Суперлиги могут остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы

Суперлига официально создана: кто инициатор, чьи деньги, почему сейчас

Пока вы спали, появилась Суперлига. Максимально короткий пересказ

Опрос

Вы рады созданию Суперлиги?
78781 голос
Да
34%
Флорентино Перес
Нет
66%
Гари Невилл

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья