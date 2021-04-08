«Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но ответных действий не дождалось». Конов о клубе РПЛ

Журналист Василий Конов сообщил о том, что мог стать единственным российским участником европейской Суперлиги.

«Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счет спонсора), – это «Зенит».

Но спонсор «Зенита» – спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но ответных действий не дождалось», – написал Конов.

Спонсор «Зенита» – . Компания несколько лет спонсирует УЕФА и Лигу чемпионов.

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