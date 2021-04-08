«Бавария» говорит «нет» Суперлиге. Мы хотим развивать ЛЧ вместе с УЕФА». Президент клуба Хайнер о новом турнире

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о создании .

«Члены нашего клуба и болельщики отказываются от Суперлиги. Это желание всей «Баварии».

Наша цель – добиться того, чтобы европейские клубы имели возможность ощутить прекрасную и эмоциональную Лигу чемпионов на себе. Мы хотим развивать этот турнир совместно с УЕФА.

«Бавария» говорит «нет» Суперлиге», – заявил Хайнер.

Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» не участвует в Суперлиге, мы солидарны с Бундеслигой. ЛЧ – лучший клубный турнир мира»

Что мы узнали о Суперлиге в понедельник? «Баварии» и «Боруссии» там не будет, игрокам и тренерам ничего не говорили

Диснеефикация футбола. Откуда взялась Суперлига?

Фанаты воюют против Суперлиги: выходят с баннерами, требуют выгнать алчных владельцев, а кто-то режет абонементы

УЕФА и топ-клубы слишком нужны друг другу. Даже если Суперлига неизбежна, нынешний план слишком сырой