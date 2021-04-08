«Бавария» говорит «нет» Суперлиге. Мы хотим развивать ЛЧ вместе с УЕФА». Президент клуба Хайнер о новом турнире

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о создании Суперлиги Европы.
«Члены нашего клуба и болельщики отказываются от Суперлиги. Это желание всей «Баварии».
Наша цель – добиться того, чтобы европейские клубы имели возможность ощутить прекрасную и эмоциональную Лигу чемпионов на себе. Мы хотим развивать этот турнир совместно с УЕФА.
«Бавария» говорит «нет» Суперлиге», – заявил Хайнер.
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