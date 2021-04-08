Перес о полуфиналистах ЛЧ и ЛЕ: «Их не исключат из турниров из-за Суперлиги, могу вас заверить. Нас защищает закон»

Президент и председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес заявил, что полуфиналистов Лиги чемпионов и не исключат из текущих розыгрышей турниров из-за их вступления в Суперлигу.

«Реал» и другие клубы-участники Суперлиги не будут исключены из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Этого не произойдет, закон защищает нас. и «Манчестер Юнайтед» не исключат из Лиги Европы. Я могу вас в этом заверить.

На данный момент мы не приглашали в турнир. Мы даже не общались с немецкими клубами. Сейчас в турнире 12 клубов, но мы хотим, чтобы их стало 15. Если «ПСЖ» и «Бавария» откажутся, то Суперлига все равно запустится. Думать иначе – чушь собачья», – сказал Перес.

В стадию 1/2 финала Лиги чемпионов вышли «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». В Лиге Европы в полуфиналах сыграют и «Арсенал». Все эти клубы вошли в число основателей Суперлиги.

Флорентино Перес: «УЕФА не запретит игрокам выступать за сборные, не беспокойтесь. Уверен, участников Суперлиги не исключат из ЛЧ и своих лиг»

Флорентино Перес о Суперлиге: «Мы хотим спасти футбол, «Реал» потерял 400 млн евро. Мы будем мертвы к 2024 году»