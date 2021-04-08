Зидан о Суперлиге: «Не собираюсь высказывать свое мнение. Это вопрос для президента»

Главный тренер отказался обсуждать решение мадридского клуба создать .

«Это вопрос для одного человека – президента. Я здесь для того, чтобы говорить об игре, а не о других вещах. Остальное – не моя работа.

Я не собираюсь высказывать вам свое мнение. Возможно, вы скажете, что меня в это не вовлекали, и это так, потому что мне нравится только тренировать», – заявил Зидан.

Что мы узнали о Суперлиге в понедельник? «Баварии» и «Боруссии» там не будет, игрокам и тренерам ничего не говорили