Зидан о Суперлиге: «Не собираюсь высказывать свое мнение. Это вопрос для президента»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался обсуждать решение мадридского клуба создать Суперлигу.

«Это вопрос для одного человека – президента. Я здесь для того, чтобы говорить об игре, а не о других вещах. Остальное – не моя работа.

Я не собираюсь высказывать вам свое мнение. Возможно, вы скажете, что меня в это не вовлекали, и это так, потому что мне нравится только тренировать», – заявил Зидан.

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