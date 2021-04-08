55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию против Суперлиги

Сегодня в швейцарском Монтре проходит конгресс УЕФА.
В частности, там обсуждалось создание европейской Суперлиги 12 топ-клубами.
Все 55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию, осуждающую «так называемую Суперлигу», говорится в твиттере УЕФА.
Полный текст декларации сегодня будет опубликован на официальном сайте организации.
Ранее глава УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино резко высказались против нового турнира.
Президент УЕФА о Суперлиге: «Плевок в лицо любителям футбола. Для дюжины, не хочу называть ее грязной, все упирается в деньги»
Джанни Инфантино: «ФИФА категорически не одобряет создание Суперлиги. Мы должны защитить модель европейского футбола»