55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию против Суперлиги

Сегодня в швейцарском Монтре проходит конгресс УЕФА.

В частности, там обсуждалось создание европейской 12 топ-клубами.

Все 55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию, осуждающую «так называемую Суперлигу», говорится в твиттере УЕФА.

Полный текст декларации сегодня будет опубликован на официальном сайте организации.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино резко высказались против нового турнира.

Президент УЕФА о Суперлиге: «Плевок в лицо любителям футбола. Для дюжины, не хочу называть ее грязной, все упирается в деньги»

Джанни Инфантино: «ФИФА категорически не одобряет создание Суперлиги. Мы должны защитить модель европейского футбола»