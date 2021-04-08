Хавьер Тебас: «Говорил, что Перес невежественен – теперь он сбился с пути. Суперлига – не решение, а смерть игры»

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Хавьер Тебас, президент Профессиональной футбольной лиги Испании, которая проводит Ла Лигу, раскритиковал главу «Реала» Флорентино Переса за создание Суперлиги.

«В декабре 2020 года я говорил, что Флорентино Перес был довольно невежественным. Но сейчас он сбился с пути.

Футбол совершенно не разрушен, как он говорит, и Суперлига, которая является одной из проблем, не является решением. Это смерть футбола», – написал Тебас, сопроводив пост хэштегами «Плохое оправдание» и «Флорентино Перес – спаситель, нет, спасибо».

«Я не получу никакой выгоды от Суперлиги – просто хочу спасти футбол». Перес дал программное интервью

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