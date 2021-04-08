Президент УЕФА – клубам АПЛ: «Джентльмены, вы допустили огромную ошибку. Есть время передумать»

Президент УЕФА Александер Чеферин обратился к шести английским клубам-основателям .

«Джентльмены, вы допустили гигантскую ошибку. Важно, что у вас еще есть время передумать. Каждый может ошибиться.

Опомнитесь, но не из любви к футболу, потому что я думаю, что у некоторых из вас ее не так уж много, а из уважения к тем, кто неустанно работает, чтобы пойти на стадион, чтобы поддержать команду, и хочет, чтобы мечта жила. Для них вы [должны] изменить свое мнение», – сказал Чеферин.

Что мы узнали о Суперлиге в понедельник? «Баварии» и «Боруссии» там не будет, игрокам и тренерам ничего не говорили