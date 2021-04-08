Джанни Инфантино: «ФИФА категорически не одобряет создание Суперлиги. Мы должны защитить модель европейского футбола»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о создании Суперлиги 12 европейскими клубами.
«В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации.
Люди должны подумать не только об акционерах, но и о других людях, болельщиках. Мы должны защитить модель европейского футбола, национальные сборные. Если кто-то решит идти своим путем, они должны нести ответственность за него. Это означает, что или ты внутри, или снаружи, по-другому не бывает.
Посмотрите на европейский футбол. Я являюсь продуктом этой системы. Когда мы играли в низшей лиге в Швейцарии, у нас был длинный путь наверх. Это то, что связывает футбол.
Я работал в УЕФА 16 лет, упорно трудился, чтобы защитить принципы и ценности, модель европейского футбола, которая доказала свою успешность», – заявил Инфантино.
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