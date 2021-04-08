«Реал», «Барсу» и «Атлетико» не исключат из чемпионата. Ла Лига считает, что проект Суперлиги нежизнеспособен (COPE)

Ла Лига не планирует исключать , «Барселону» и из числа участников турнира, несмотря на вступление клубов в европейскую Суперлигу.

Как утверждает COPE, клубы продолжат выступать в национальном чемпионате, так как руководство Ла Лиги убеждено, что Суперлига – «мертворожденный проект», и уверено, что турнир не запустится.

В Ла Лиге считают проект Суперлиги экономически нежизнеспособным, потому что единственное, что есть у турнира, – это кредит от банка JP Morgan.

Ранее Ла Лига выпустила заявление, в котором осудила создание нового турнира: «Это эгоистичное желание еще обогатить супербогатых. Разрушение экосистемы приведет к провалу этих клубов».

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