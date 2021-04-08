Американский банк JP Morgan подтвердил финансирование Суперлиги

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase подтвердил свое участие в проекте европейской Суперлиги.

«Представитель JP Morgan подтвердил их участие в электронном письме», – цитирует Calcio e Finanza агентство Reuters.

Холдинг подтвердил, что будет финансировать Суперлигу. Клубы-учредители ожидают, что на первоначальном этапе доходы от турнира превысят 10 миллиардов евро.

JP Morgan Chase – американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Входит в «большую четверку» банков США.

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