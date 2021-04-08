«Ювентус» о Суперлиге: «Клубы получат 3,5 млрд евро, но сейчас мы не можем гарантировать, что проект будет реализован»

выступил с заявлением относительно создания европейской Суперлиги.

«Клубы согласились участвовать в Суперлиге как в долгосрочном проекте. Клубы-основатели будут продолжать участвовать в своих национальных чемпионатах до фактического старта Суперлиги. Мы считаем, что «Ювентус» будет участвовать в тех европейских соревнованиях, играть в которых он имеет право.

Клубы-учредители желают реализовать проект Суперлиги в согласии с ФИФА и УЕФА с учетом интересов других заинтересованных сторон, входящих в футбольную экосистему. В то же время, чтобы обеспечить хорошее функционирование проекта, Суперлига может обратиться в суд в целях защиты своих прав.

Суперлига будет организована и будет управляться конкретной компанией с равной долей участия каждого клуба. Таким образом, соглашение предусматривает обязательство каждого клуба на долю в уставном капитале компании с первоначальными инвестициями в 2 миллиона евро, которые при необходимости могут быть увеличены до 8 миллионов евро.

После фактического запуска Суперлиги и после продажи медиаправ ожидается, что клубы-учредители получат общий взнос в размере примерно 3,5 миллиарда евро. Эта сумма будет распределена между клубами-учредителями в соответствии с процентным соотношением, которое будет определено на основе окончательного числа клубов-учредителей.

«Ювентус» уверен, что Суперлига принесет пользу клубу и всему футбольному сообществу в долгосрочной перспективе.

Клубы-основатели сделают все возможное, чтобы проект был реализован в кратчайшие сроки. Тем не менее в настоящее время клуб не может ни гарантировать, что проект будет реализован, ни точно спрогнозировать время старта турнира.

Таким образом, клуб пока не имеет всех необходимых элементов для проведения подробного анализа влияния, которое Суперлига может оказать на финансы и экономику «Ювентуса», – говорится в заявлении туринского клуба.

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