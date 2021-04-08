«Снять очки со всей «большой шестерки». Невилл о топ-клубах АПЛ в Суперлиге Европы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о Суперлиге Европы.
«Я не против модернизации футбольных турниров. У нас есть АПЛ, есть Лига чемпионов. Но выдвигать подобные предложения в разгар пандемии коронавируса, в разгар экономического кризиса, – это просто позор.
«МЮ» и остальные представители «большой шестерки», подписавшиеся под этим проектом, поставили себя против остальных клубов АПЛ и должны стыдиться своего поступка.
Нужно наказать все шесть клубов, снять с них очки», – заявил Невилл в эфире Sky Sports.
Ранее стало известно, что за создание Суперлиги выступают «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».
АПЛ о Суперлиге Европы: «Фанаты сейчас могут мечтать о том, что их клуб взойдет на вершину и сыграет с лучшими. Суперлига разрушит эту мечту»