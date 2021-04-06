Федун о 99-летии «Спартака»: «Благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России, поддерживающих нас всегда»

Владелец высказался по поводу 99-летия клуба.

«Сегодня наш любимый «Спартак» отмечает свой день рождения.

Эти 99 лет были полны великих побед и рекордов, благодаря которым мы болеем сегодня за самый титулованный клуб в стране!

Я поздравляю всех спартаковских ветеранов, сотрудников и игроков клуба, воспитанников нашей Академии.

И благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России, которые поддерживают «Спартак» всегда – и в моменты триумфа, и когда тяжело.

Через год нас ждет особое событие – столетие «Спартака». К такому юбилею нужно как следует подготовиться, так что нас ждет большая работа. А пока с 99-летием, «Спартак»!» – сказал Федун

Московский клуб был основан 18 апреля 1922 года.