Федун о 99-летии «Спартака»: «Благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России, поддерживающих нас всегда»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу 99-летия клуба.
«Сегодня наш любимый «Спартак» отмечает свой день рождения.
Эти 99 лет были полны великих побед и рекордов, благодаря которым мы болеем сегодня за самый титулованный клуб в стране!
Я поздравляю всех спартаковских ветеранов, сотрудников и игроков клуба, воспитанников нашей Академии.
И благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России, которые поддерживают «Спартак» всегда – и в моменты триумфа, и когда тяжело.
Через год нас ждет особое событие – столетие «Спартака». К такому юбилею нужно как следует подготовиться, так что нас ждет большая работа. А пока с 99-летием, «Спартак»!» – сказал Федун
Московский клуб был основан 18 апреля 1922 года.