Карпин входит в шорт-лист «Спартака» на пост главного тренера («Матч ТВ»)

Руководство рассматривает кандидатуру на пост главного тренера команды в следующем сезоне.

Московский клуб пока не принял окончательного решения по сменщику Доменико Тедеско, который ранее заявил об уходе из команды по окончании сезона.

По информации «Матч ТВ», в числе рассматриваемых кандидатур по-прежнему остается и нынешний главный тренер , который уже тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.

Напомним, Карпин начал работать в «Ростове» в конце 2017-го, в прошлом году он продлил контракт с клубом на пять лет.