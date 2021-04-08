Карпин входит в шорт-лист «Спартака» на пост главного тренера («Матч ТВ»)

Руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды в следующем сезоне.
Московский клуб пока не принял окончательного решения по сменщику Доменико Тедеско, который ранее заявил об уходе из команды по окончании сезона.
По информации «Матч ТВ», в числе рассматриваемых кандидатур по-прежнему остается и нынешний главный тренер «Ростова», который уже тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.
Напомним, Карпин начал работать в «Ростове» в конце 2017-го, в прошлом году он продлил контракт с клубом на пять лет.