Карпин входит в шорт-лист «Спартака» на пост главного тренера («Матч ТВ»)

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды в следующем сезоне.

Московский клуб пока не принял окончательного решения по сменщику Доменико Тедеско, который ранее заявил об уходе из команды по окончании сезона.

По информации «Матч ТВ», в числе рассматриваемых кандидатур по-прежнему остается и нынешний главный тренер «Ростова», который уже тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.

Напомним, Карпин начал работать в «Ростове» в конце 2017-го, в прошлом году он продлил контракт с клубом на пять лет.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья