Карпин о возвращении в «Спартак»: «Я об этом не думаю. Почему-то никто не верит»

Главный тренер высказался о возможности возвращения в .

– Сейчас в Ростове болельщики «Спартака» подходили, просили вернуться?

– Нет. Не видел фанатов красно-белых нигде, кроме трибуны. Да для этого и не нужно общаться вживую: пишут же в соцсетях.

Кто-то призывает: «Валера, давай в «Спартак»!», кто-то выступает против: «Да на фиг он нам нужен, хватит уже». Словом, много разных мнений.

– Превалируют-то какие?

– Те, кто ко мне обращается, – такие за «возвращайся». А те, кто говорит «на фиг нужен», и не пишут.

– Бывают все-таки мысли о камбэке? Не для того, чтобы что-то кому-то доказывать, – просто «Спартак» это «Спартак».

– Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.

– А если вдруг последует приглашение от красно-белых?

– Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают – и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю почему.

– Я не сказал, что не верю, – просто спросил.

– Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут» нет, – заявил Карпин.

Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2012-й он занимал пост генерального директора клуба, дважды возглавлял красно-белых – с 2009 по 2012-й и с 2012 по 2014-й.