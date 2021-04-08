Гильерме: «Футбол за рамками матча – удел посредственных команд. Не раскаиваюсь в своем поступке»

Вратарь «Локомотива» Гильерме высказался про акцию в его поддержку в связи с дисквалификацией на 2 игры за поведение в матче со «Спартаком» в 25-м туре .

«Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям.

К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение 5 лет подряд.

Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду. Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча – это удел посредственных команд», – написал Гильерме.

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