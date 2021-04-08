Самюэль Жиго: «Спартак» – крупнейший клуб России. Хочу, чтобы коллекция титулов скорее пополнилась»

Защитник рассказал о своих целях.

– Твоя главная цель в «Спартаке».

– Чемпионство. Здесь ни у кого нет и не может быть другой мечты.

– Опиши «Спартак» тремя словами.

– Фантастический, кипящий, страстный.

– Ты в «Спартаке» почти три года. Назови самый счастливый момент за это время.

– Ничто не сравнится с победами в дерби. А матч с ЦСКА, в котором я сделал дубль, вообще нечто особенное. Лучшие воспоминания!

– Какое футбольное умение хочешь прокачать?

– Хочу быть посильнее, побыстрее и поточнее. Но главное – быть готовым ментально. Важно биться как гладиатор – и тогда можно компенсировать любые минусы.

– Что тобой движет – желание победить или страх проиграть?

– Только жажда выиграть! У меня одна мотивация: всегда выдавать свой максимум. Я мечтал стать футболистом, добился этого и наслаждаюсь каждым моментом игры. Тем более что карьера спортсмена относительно короткая.

– В день матча с «Уфой» нашему клубу исполняется 99 лет. Чего пожелаешь в день рождения?

– «Спартак» – крупнейший клуб России, который выиграл огромное количество титулов. И я очень хочу, чтобы эта коллекция скорее пополнилась. Наши болельщики точно этого достойны! – заявил Жиго.