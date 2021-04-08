Денис Глушаков: «Все дела в «Спартаке» или около клуба прикрыли мной. Со временем выйдет вся правда»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Химки», высказался об отношении со стороны красно-белых к себе.
– Ты удивился, что тебя «Спартак» с днюхой не поздравил?
– Я что, на это должен сильно внимание обращать?
– Ну, поздравляют всех.
– С улыбкой посмотрел на это.
– То есть ты думаешь, что это не со стороны Федуна?
– Может быть, и оттуда. Я не знаю, откуда это.
Я думаю, что побаиваются болельщиков, которые выйдут и начнут хаять Леонида Арнольдовича, что вышла информация [с поздравлениями]. Сейчас-то не на кого будет больше... Глушаков всех прикрыл – можно на меня кричать.
– Ты считаешь, что прикрыл все остальные процессы, что все свалили на тебя?
– Все, что было, все дела, которые были в клубе или около клуба, прикрыли мной. Весь акцент в этой истории на меня сделали. Ничего страшного. Сильнее будем.
Но сейчас все выходит, потихоньку вылезает везде, эти мухоморы из земли. Они вылезают и начинают гнить потихоньку. Со временем еще выйдет вся правда, что происходило в «Спартаке», – сказал Глушаков.