Денис Глушаков: «Все дела в «Спартаке» или около клуба прикрыли мной. Со временем выйдет вся правда»

Бывший полузащитник , выступающий за , высказался об отношении со стороны красно-белых к себе.

– Ты удивился, что тебя «Спартак» с днюхой не поздравил?

– Я что, на это должен сильно внимание обращать?

– Ну, поздравляют всех.

– С улыбкой посмотрел на это.

– То есть ты думаешь, что это не со стороны Федуна?

– Может быть, и оттуда. Я не знаю, откуда это.

Я думаю, что побаиваются болельщиков, которые выйдут и начнут хаять Леонида Арнольдовича, что вышла информация [с поздравлениями]. Сейчас-то не на кого будет больше... Глушаков всех прикрыл – можно на меня кричать.

– Ты считаешь, что прикрыл все остальные процессы, что все свалили на тебя?

– Все, что было, все дела, которые были в клубе или около клуба, прикрыли мной. Весь акцент в этой истории на меня сделали. Ничего страшного. Сильнее будем.

Но сейчас все выходит, потихоньку вылезает везде, эти мухоморы из земли. Они вылезают и начинают гнить потихоньку. Со временем еще выйдет вся правда, что происходило в «Спартаке», – сказал Глушаков.