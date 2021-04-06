Ашот Хачатурянц: «Про начальника «Спартака» я ничего не знаю. От «Локо» никаких материалов не поступало»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что «Локомотив» не предоставлял материалов по поводу посещения начальником команды «Спартака» Василием Козловцевым судейской комнаты после матча 25-го тура .

«На КДК в пятницу будет рассмотрено дело Сухины.

Про начальника «Спартака» я ничего не знаю. От «Локомотива» никаких материалов не поступало. Это вопросы к КДК, там есть свой руководитель», – сказал Хачатурянц.

На матче работала бригада арбитров во главе с .

Ролик «Спартака» запустил бомбу о технаре для «Локо» – из-за Сухины в судейской. Но все не так просто

Будете смеяться, но в судейской был еще и начальник «Спартака». Зашел после матча, но так тоже нельзя