Ашот Хачатурянц: «Про начальника «Спартака» я ничего не знаю. От «Локо» никаких материалов не поступало»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФС судьи КДК РФС Станислав Сухина Кирилл Левников Ашот Хачатурянц Футбол

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что «Локомотив» не предоставлял материалов по поводу посещения начальником команды «Спартака» Василием Козловцевым судейской комнаты после матча 25-го тура РПЛ.

«На КДК в пятницу будет рассмотрено дело Сухины.

Про начальника «Спартака» я ничего не знаю. От «Локомотива» никаких материалов не поступало. Это вопросы к КДК, там есть свой руководитель», – сказал Хачатурянц.

На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

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Будете смеяться, но в судейской был еще и начальник «Спартака». Зашел после матча, но так тоже нельзя

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