Игроки «Славии» не встали на колено перед матчем с «Арсеналом». Перед первой игрой – тоже

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«Арсенал» разгромил «Славию» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:0). 

Перед началом игры прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Футболисты «Арсенала» и судья встали на одно колено, однако игроки «Славии» не поддержали этот жест и остались стоять. Они встали около центрального круга, обнявшись.

Футболисты «Славии» не встали на колено и перед первым матчем с «Арсеналом».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Sidorjak

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