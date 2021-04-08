Игроки «Славии» не встали на колено перед матчем с «Арсеналом». Перед первой игрой – тоже

«Арсенал» разгромил «Славию» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:0).
Перед началом игры прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).
Футболисты «Арсенала» и судья встали на одно колено, однако игроки «Славии» не поддержали этот жест и остались стоять. Они встали около центрального круга, обнявшись.
Футболисты «Славии» не встали на колено и перед первым матчем с «Арсеналом».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: Gettyimages.ru/Martin Sidorjak
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