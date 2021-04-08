Артета о вставших на колено игроках «Арсенала»: «У них были причины. Думаю, это правильный жест»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение игроков команды встать на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») перед матчем Лиги Европы со «Славией» (4:0).

«Игроки попросили меня и клуб об этом. У них были на то должные причины, поэтому клуб их поддержал. Я их поддержал, судьи и УЕФА, к счастью, тоже. Я думаю, это был правильный жест.

Мы решили применить такой подход, который мне очень нравится, и я должен сказать, что УЕФА также нас поддержал», – сказал Артета.

Футболисты «Славии» не встали на колено.

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