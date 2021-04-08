Тренер «Славии» про бан Куделы: «Его наказали, не имея доказательств. Не могу поверить. Этот прецедент сыграет огромную роль в будущем»

Главный тренер «Славии» после разгрома от «Арсенала» (0:4) и вылета из на стадии 1/4 финала высказался о 10-матчевой дисквалификации защитника команды Ондржея Куделы за расизм в адрес игрока .

«Одному нашему футболисту проломили череп, а их игрок получил дисквалификацию на четыре игры. Еще один напал на нас с кулаками и получил три матча. Без наказаний обошлись в случае, когда на нашего лежащего футболиста наступили, а потом еще и ударили ногой. А наш игрок получил самое большое наказание. Для меня 10 матчей дисквалификации в случае, когда расизм не доказан, – это шок. Особенно если сравнивать с тем, что происходило в том матче.

Я этому даже не поверил. Когда мне только об этом сообщили, я подумал, что меня пытаются разыграть. Я считаю, что это прецедент, который сыграет огромную роль в будущем. Человека наказали, не имея доказательств. Это первое. А второе – это степень проступка в сравнении с тем, что там происходило. Не могу в это поверить.

Честно вам скажу, такой вердикт многое решил [в матче с «Арсеналом»], потому что его вынесли лишь за день до игры. Ондра уже восстановился от травмы, он тренируется с командой (Кудела получил повреждение в матче за сборную Чехии против Уэльса – прим. Sports.ru). Решающей стала жесткость наказание, а также и то, что его вынесли без доказательств. Нас это сильно задело.

Но, как мне кажется, эта ситуация не сказалась на самоотдаче игроков. На нас повлияло отсутствие Куделы. Он бы очень нам помог», – сказал Трпишовски.

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