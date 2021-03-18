«Реал» не хочет платить за Холанда 150-175 млн евро. Клуб не будет пытаться перебить предложения конкурентов

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Мино Райола агенты Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» заинтересован в покупке форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но не намерен переплачивать за игрока, сообщает As.

Несмотря на озвученное представителями норвежца желание играть за мадридский клуб, потенциальный трансфер осложняется тем, что у «Боруссии» нет намерения продавать игрока, а также большими запросами агента Мино Райолы.

Президент «бланкос» Флорентино Перес намерен попытаться приобрести Холанда по минимально возможной цене. «Реал» не станет повышать предложение в борьбе с «Барселоной», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Мадрид» не намерен платить за Холанда 150-175 млн евро, подобную сумму клуб готов отдать только за форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Райола и отец Холанда ищут новый клуб для Эрлинга: уже побывали в Барселоне и Мадриде, на очереди – Англия

Опрос

Куда перейдет Эрлинг Холанд?
2295 голосов
«Барселона»
19%
Барселона
«Реал Мадрид»
25%
Реал Мадрид
«Челси»
8%
Челси
«Манчестер Сити»
21%
Манчестер Сити
«Манчестер Юнайтед»
10%
Манчестер Юнайтед
В другой клуб
3%
Мино Райола
Останется в «Дортмунде»
14%

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья