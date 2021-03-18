«Реал» не хочет платить за Холанда 150-175 млн евро. Клуб не будет пытаться перебить предложения конкурентов

«Реал» заинтересован в покупке форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но не намерен переплачивать за игрока, сообщает As.
Несмотря на озвученное представителями норвежца желание играть за мадридский клуб, потенциальный трансфер осложняется тем, что у «Боруссии» нет намерения продавать игрока, а также большими запросами агента Мино Райолы.
Президент «бланкос» Флорентино Перес намерен попытаться приобрести Холанда по минимально возможной цене. «Реал» не станет повышать предложение в борьбе с «Барселоной», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
«Мадрид» не намерен платить за Холанда 150-175 млн евро, подобную сумму клуб готов отдать только за форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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