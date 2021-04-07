Шалимов заявил, что Умярову 25 лет, а не 20. «Спартак» назвал это неэтичной попыткой привлечь внимание к себе

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что хавбеку «Спартака» Наилю Умярову 25 лет.

«Умярову знаете, сколько лет? 22? 25! Он 96-го года рождения», – сказал Шалимов в эфире , обсуждая игру молодых футболистов в клубах на фоне европейских команд.

Высказывание Шалимова прокомментировал директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Вероятно, пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ.

Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», – сказал Фетисов.

По официальным данным, Умяров родился 27 июня 2000 года, игроку 20 лет.

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