Решения Левникова в матче «Локо» – «Спартак» признаны верными единогласно. Его отец и инспектор Зуев взяли самоотвод

поделился сведениями о деталях заседания Экспертно-судейской комиссии, на котором рассматривалась работа арбитра Кирилла Левникова на матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

Напомним, красно-белые обратились в ЭСК с просьбой оценить решения судьи в трех эпизодах – на 44-й минуте, когда защитник «Локо» Александр Сильянов вступил в контакт с хавбеком Квинси Промесом в своей штрафной площади, на 52-й минуте, когда, по мнению «Спартака» защитник Пабло сыграл рукой в штрафной и на 87-й минуте, когда в аналогичном эпизоде мяч мог коснуться руки Сильянова.

Все решения арбитра, который не назначил пенальти в ворота «Локомотива» ни в одном из этих моментов, признаны верными.

В голосовании по матчу приняли участие шесть членов ЭСК: , Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, и Алан Снодди.

Николай Левников, отец судившего игру Кирилла Левникова, и Сергей Зуев, работавший инспектором на этом матче, взяли самоотвод.

Решения по всем трем эпизодам были приняты единогласно.

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