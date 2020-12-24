Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал «Ахмата»: «Это нарушает право на свободный доступ к информации»

Роскомнадзор потребовал от компании Google возобновить доступ к YouTube-каналу «Ахмата», который сегодня был заблокирован.

«Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

Ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств», – говорится на сайте ведомства.

Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе «Ахмата».