Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал «Ахмата»: «Это нарушает право на свободный доступ к информации»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Политика соцсети Футбол

Роскомнадзор потребовал от компании Google возобновить доступ к YouTube-каналу «Ахмата», который сегодня был заблокирован.

«Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

Ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств», – говорится на сайте ведомства.

Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе «Ахмата».

Семь красивейших зимних маршрутов для путешествия с семьей или друзьями

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья