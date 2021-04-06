ЭСК считает, что мяч не попадал в руки игроков «Локо» ни в одном из спорных моментов матча со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия объяснила, почему все решения арбитра Кирилла Левникова, работавшего на матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0), признаны верными.

Красно-белые обратились в комиссию с просьбой оценить решения судьи, который не стал назначать пенальти в ворота «Локомотива» на 44-й, 52-й и 87-й минутах матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч легкий контакт между футболистами «Локомотива» Александром Сильяновым и «Спартака» Квинси Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что по имеющимся видеозаписям спорного эпизода мяч после удара футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отрикошетил от груди игрока «Локомотива» Пабло Насименто, не коснувшись его руки.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что после рикошета мяча от бедра футболиста Александра Сильянова он отскакивает к игроку «Спартака» Павлу Маслову, не коснувшись руки защитника.

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