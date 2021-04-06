«Спартак»: «Не разделяем решение ЭСК. Все участники матча с нашей стороны и независимые эксперты говорили, что нужно поставить пенальти»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов выразил несогласие с решением ЭСК РФС по матчу 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

Все решения арбитра Кирилла Левникова в этой игре были признаны верными. «Спартак» просил комиссию рассмотреть три спорных эпизода.

«Клуб не разделяет решение ЭСК. Все участники матча со стороны «Спартака» и большое количество независимых экспертов говорили, что необходимо в спорных моментах поставить пенальти. Тем не менее, решение принято.

Возможно, если показ футбола в России, в частности, повторов спорных моментов, станет более качественным, то таких моментов станет меньше», – заявил Фетисов.

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