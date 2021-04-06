Левников – единственный топ-арбитр РПЛ без официальных ошибок. ЭСК рассматривала его решения 11 раз

Все решения арбитра Кирилла Левникова, работавшего на матче 25-го тура РПЛ между и «Спартаком» (2:0), были признаны верными.

Таким образом, Левников является единственным топ-арбитром российского чемпионата (минимум 5 матчей в РПЛ в качестве главного – Sports.ru), в работе которого официально не выявлено ни одной ошибки в этом сезоне. Отметим, что Экспертно-судейская комиссия РФС рассматривала в этом сезоне 11 решений Левникова.

Также ошибок в РПЛ не допускали Рафаэль Шафеев (рассмотрено два эпизода) и Артем Любимов (рассмотрено 4 эпизода). Эти арбитры провели по два матча в качестве главных арбитров РПЛ.

Данные подсчеты произвел в блоге на Sports.ru Игорь Сергеев из российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International (признано в России иностранным агентом).

Отметим, что в состав ЭСК РФС входит бывший футбольный арбитр Николай Левников, отец .

У Кирилла Левникова снова не нашли ошибок – он единственный топ-арбитр РПЛ с нулем за сезон. Разбор уникальной статистики