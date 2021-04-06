Глава КДК о видео с начальником «Спартака»: «Будет заявление – будем разбираться. Рабочий день закончился»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о видео с начальником «Спартака» Василием Козловцевым, который посетил судейскую на стадионе «РЖД Арена», где проходила игра между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

«К нам никакие материалы или документы не поступали, рабочий день закончился. Будет заявление от клуба – будем разбираться», – сказал Григорьянц.

Напомним, что после матча между «Локо» и «Спартаком» разгорелся скандал, так как начальник железнодорожников Станислав Сухина зашел в судейскую за час до игры.

По регламенту представители команд не имеют права входить в судейскую комнату ни до матчей, ни во время, ни после них.

На матче работала бригада арбитров во главе с .

Ролик «Спартака» запустил бомбу о технаре для «Локо» – из-за Сухины в судейской. Но все не так просто