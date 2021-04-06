Начальник «Спартака», возможно, заходил в судейскую перед матчем с «Локо»

Начальник команды «Спартака» Василий Козловцев мог посетить судейскую перед матчем с , сообщает Sport24.

На видео можно увидеть, как человек, похожий на Козловцева, заходит в комнату судей.

По регламенту никто из представителей команд не имеет права входить в судейскую комнату ни до, ни во время, ни после игры.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС из-за того, что перед матчем в судейской побывал начальник «Локомотива» .

Матч обслуживала бригада Кирилла Левникова.

Перед вами видео, на котором запечатлено, как до матча «Локомотив» — «Спартак» в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева.



По регламенту никто из представителей команд не имеет права входить в судейскую комнату. pic.twitter.com/Qq67eYn9YI — Sport24 (@sport24_ru) April 13, 2021

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