Начальник «Спартака», возможно, заходил в судейскую перед матчем с «Локо»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Станислав Сухина Кирилл Левников Футбол

Начальник команды «Спартака» Василий Козловцев мог посетить судейскую перед матчем РПЛ с «Локомотивом», сообщает Sport24.

На видео можно увидеть, как человек, похожий на Козловцева, заходит в комнату судей.

По регламенту никто из представителей команд не имеет права входить в судейскую комнату ни до, ни во время, ни после игры.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС из-за того, что перед матчем в судейской побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина.

Матч обслуживала бригада Кирилла Левникова.

Ролик «Спартака» запустил бомбу о технаре для «Локо» – из-за Сухины в судейской. Но все не так просто

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