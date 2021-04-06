«Спартак»: «Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах»

выступил с заявлением относительно возможного проявления расизма фанатами красно-белых в отношении голкипера в очном матче клубов (0:2).

«Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе.

Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах.

ФК «Спартак-Москва» совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений.

Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического характера», – говорится в заявлении.

КДК РФС рассмотрит оскорбления Гильерме болельщиками «Спартака» сегодня. Красно-белые обвинили голкипера в провоцировании болельщиков «Спартака». С заявлением по поводу этой ситуации выступила организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

В 2018 и 2020 годах фанаты «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера «Локо». В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.

«Локомотив» о ситуации с Гильерме: «Сотрудник «Спартака» вместо осуждения дискриминации потакает расизму»