Роналд Куман: «Судья должен был ставить явный пенальти. Но «Барсе» снова придется смириться»

Теги Роналд Куман Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано видеоповторы Футбол

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 30-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

«Думаю, что если вы смотрели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы на взводе и недовольны двумя решениями арбитра.

В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в защите. Во втором стало лучше, и я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации [с падением Брэйтуэйта после контакта с Менди] надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию.

Пенальти был явный. Но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолкнуть.

Я не понимаю, зачем в Испании нужен ВАР? Все видели этот эпизод», – сказал Куман.

Класико обслуживала бригада судей во главе с Хесусом Хилем Мансано. На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Экс-арбитр Андухар Оливер считает, что на Дембеле не было пенальти в 1-м тайме класико

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