Роналд Куман: «Судья должен был ставить явный пенальти. Но «Барсе» снова придется смириться»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча 30-го тура с (1:2).

«Думаю, что если вы смотрели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы на взводе и недовольны двумя решениями арбитра.

В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в защите. Во втором стало лучше, и я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации [с падением Брэйтуэйта после контакта с Менди] надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию.

Пенальти был явный. Но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолкнуть.

Я не понимаю, зачем в Испании нужен ВАР? Все видели этот эпизод», – сказал Куман.

обслуживала бригада судей во главе с . На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Экс-судья Итурральде Гонсалес считает, что на Брэйтуэйте был пенальти. Андухар Оливер думает, что нет