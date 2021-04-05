Роналд Куман: «Судья должен был ставить явный пенальти. Но «Барсе» снова придется смириться»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 30-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:2).
«Думаю, что если вы смотрели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы на взводе и недовольны двумя решениями арбитра.
В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в защите. Во втором стало лучше, и я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации [с падением Брэйтуэйта после контакта с Менди] надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию.
Пенальти был явный. Но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолкнуть.
Я не понимаю, зачем в Испании нужен ВАР? Все видели этот эпизод», – сказал Куман.
Класико обслуживала бригада судей во главе с Хесусом Хилем Мансано. На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Экс-арбитр Андухар Оливер считает, что на Дембеле не было пенальти в 1-м тайме класико
Экс-судья Итурральде Гонсалес считает, что на Брэйтуэйте был пенальти. Андухар Оливер думает, что нет