Экс-судья Итурральде Гонсалес считает, что на Брэйтуэйте был пенальти. Андухар Оливер думает, что нет

Два бывших арбитра оценили эпизод с падением форварда «Барселоны» после контакта с защитником .

По мнению Андухара Оливера, пенальти не было. Итурральде Гонсалес считает, что 11-метровый стоило назначить: «Пенальти. Игрока выводят из равновесия, когда он бежит. В этом эпизоде его выводят из равновесия, он движется в одном направлении, а его хватают за руку».

обслуживала бригада судей во главе с . На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.