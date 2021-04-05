Экс-судья Итурральде Гонсалес считает, что на Брэйтуэйте был пенальти. Андухар Оливер думает, что нет

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Два бывших арбитра оценили эпизод с падением форварда «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта после контакта с защитником «Реала» Ферланом Менди.

По мнению Андухара Оливера, пенальти не было. Итурральде Гонсалес считает, что 11-метровый стоило назначить: «Пенальти. Игрока выводят из равновесия, когда он бежит. В этом эпизоде его выводят из равновесия, он движется в одном направлении, а его хватают за руку». 

Класико обслуживала бригада судей во главе с Хесусом Хилем Мансано. На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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