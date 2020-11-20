Рапино о словах Грина про заработок спортсменок: «Дрэймонд показал, какой он засранец. Мы добились успеха при нехватке финансирования»

Капитан женской сборной США по футболу раскритиковала баскетболиста «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.

Ранее Грин выразил свое отношение к жалобам спортсменок в США о разнице в заработке по сравнению с мужчинами: «Я устал слушать этих женщин. Они продолжают разговоры и не описывают шаги, которые нужно предпринять для устранения неравенства в спорте».

«Очевидно, что он в общем-то показал, какой он засранец. Он даже не понимает, о чем мы все постоянно говорим, будь то в женской НБА или в сборной США по футболу.

Ты думаешь, что мы не просили о дополнительном финансировании? О чем же еще мы кричим без перерыва? Когда мы в женском спорте говорим о равенстве, мы всегда в первую очередь говорим об инвестициях. О финансировании, ресурсах, маркетинге, брендинге, об инвестициях, не только в игроков, но и в персонал и тренеров, о СМИ – обо всем этом.

Это то, о чем мы говорим в первую очередь, и я думаю, что любой, кто наблюдает за нами, знает это. Мы понимаем, что если все это будет сделано, тогда да, нам, скорее всего, потребуется гораздо более высокая зарплата, чем сейчас.

Все, что я знаю, так это то, что мы смогли добиться такого успеха при нехватке ресурсов, финансирования и инвестиций – всего того, о чем мы говорим. Тут хоть есть некая ценность, которую стоит изучить.

Равенство в целом – хороший план для бизнеса, мы знаем это. Компаниям дорого обходится неравенство или плохие практики – расистские, сексистские, гомофобные, да любые.

Очень разочаровывает слышать такое от человека с такими большими возможностями для высказываний. Это совершенно неприемлемо», – заявила Рапино.