«Ливерпуль» о расизме в адрес Трента и Кейта: «Предложим игрокам любую поддержку. Будем сотрудничать с органами, чтобы привлечь к ответственности виновных»

«Ливерпуль» выступил с заявлением о расизме после оскорблений в адрес Трента Александер-Арнолда и в соцсетях.

После поражения от «Реала» (1:3) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов пользователи оставили комментарии в виде эмодзи с обезьяной под постами футболистов в инстаграме.

«К сожалению, мы снова обсуждаем отвратительные расистские оскорбления на утро после футбольного матча. Это совершенно неприемлемо и должно прекратиться.

осуждает все формы дискриминации, и мы продолжим работу с нашими партнерами по инклюзивности, чтобы бороться с ней.

Мы предложим нашим игрокам любую поддержку, в которой они будут нуждаться. Мы также будем сотрудничать с уполномоченными органами, чтобы выявить и, если возможно, привлечь к ответственности виновных.

Мы знаем, что этого будет недостаточно до тех пор, пока соцсети и регулирующие их органы не примут самые решительные превентивные меры.

Нельзя допустить развития нынешней ситуации, и мы все обязаны сделать так, чтобы этого не произошло», – говорится в заявлении клуба.

Игроки АПЛ жалуются на волну расистских угроз (даже от 12-летних). Возможно, соцсети будут жестко штрафовать за игнорирование оскорблений

Угрозы игрокам и судьям АПЛ развязали войну соцсетей с людьми – инстаграм будет удалять аккаунты самых дерзких. Но чиновникам этого мало