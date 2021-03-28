Тренту и Кейта прислали эмодзи с обезьяной в инстаграме после поражения от «Реала» в ЛЧ

Игроки и подверглись расистским оскорблениям в инстаграме после поражения от «Реала» (1:3) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пользователи оставляли комментарии в виде эмодзи с обезьяной под постами футболистов в инстаграме.

Фэйсбук, владеющий инстаграмом, сообщил, что расследует ситуацию.

В игре с «Реалом» после ошибки Трента, скинувшего мяч в собственную штрафную, забил Марко Асенсио. Кейта был заменен в конце первого тайма.

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Игроки АПЛ жалуются на волну расистских угроз (даже от 12-летних). Возможно, соцсети будут жестко штрафовать за игнорирование оскорблений

Угрозы игрокам и судьям АПЛ развязали войну соцсетей с людьми – инстаграм будет удалять аккаунты самых дерзких. Но чиновникам этого мало