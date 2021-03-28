Клопп о контакте Мане и Васкеса: «Чистый фол, но Брих подошел к ситуации так, будто Садьо ныряльщик. Кажется, это что-то личное»

Теги Ливерпуль Юрген Клопп Реал Мадрид судьи Феликс Брих Садьо Мане Лукас Васкес Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен решением судьи Феликса Бриха в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

После второго гола «сливочных» нападающий мерсисайдцев Садьо Мане получил желтую карточку за споры с арбитром. Сенегалец был недоволен тем, что перед голом Марко Асенсио Брих не зафиксировал нарушение со стороны хавбека Лукаса Васкеса.

«Я не понимаю того, что судья сделал в ситуации с Мане. Мне кажется, это было что-то личное. Это был чистый фол, но арбитр подошел к ситуации так, будто Мане ныряльщик или что-то в этом духе.

С этого момента за любое падение Мане ничего не было. Это неправильно. После игры я сказал Бриху, что он несправедливо отнесся к Мане.

Это совсем ничего не меняет. Не Брих проиграл матч. Мы были недостаточно хороши для результата получше, но в такие моменты нужен просто нормальный судья. Этого было бы достаточно», – сказал Клопп. 

«Ливерпуль» очень плох с испанцами – опять проиграл. Теперь нужен новый камбэк против гранда Ла Лиги

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