Клопп о контакте Мане и Васкеса: «Чистый фол, но Брих подошел к ситуации так, будто Садьо ныряльщик. Кажется, это что-то личное»

Главный тренер остался недоволен решением судьи Феликса Бриха в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов с (1:3).

После второго гола «сливочных» нападающий мерсисайдцев получил желтую карточку за споры с арбитром. Сенегалец был недоволен тем, что перед голом Марко Асенсио Брих не зафиксировал нарушение со стороны хавбека .

«Я не понимаю того, что судья сделал в ситуации с Мане. Мне кажется, это было что-то личное. Это был чистый фол, но арбитр подошел к ситуации так, будто Мане ныряльщик или что-то в этом духе.

С этого момента за любое падение Мане ничего не было. Это неправильно. После игры я сказал Бриху, что он несправедливо отнесся к Мане.

Это совсем ничего не меняет. Не Брих проиграл матч. Мы были недостаточно хороши для результата получше, но в такие моменты нужен просто нормальный судья. Этого было бы достаточно», – сказал Клопп.

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