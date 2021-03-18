Станислав Черчесов: «У сборной России нет премиальных за товарищеские матчи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о премиальных в национальной команде.

– Публику напрягла информация о колоссальных премиальных, которые получают игроки сборной, просто выходя на товарищеские матчи.

– Обсуждать смысла нет всякие вбросы. Я спокойно на это реагирую.

У команды нет премиальных за товарищеские матчи. Эта информация не соответствует действительности.

Нам надо добиваться результата, – сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

В прошлом месяце телеграм-канал Baza сообщил, что Черчесов и его штаб получают 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах, около 10 млн – за ничьи.