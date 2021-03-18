Василий Уткин: «Сборная России монотонна, однообразна и предсказуема. Со Словакией даже моментов не было»

Блогер Василий Уткин подвел итоги матча сборных России и Словакии (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

«Я же постоянно говорил вам, что сборная России не плоха и не хороша. Она там, где она есть, – посмотрите на рейтинг. Она монотонна, однообразна, а следовательно, предсказуема. Но тем не менее с двумя совершенно разными командами решила сыграть так же – со Словакией как со Словенией.

Почему? Кого же спросить? У нас же такой высокоинтеллектуальный тренерский штаб – там каждый отвечает за свой участок работы. Ну почему тем же составом и той же схемой, которая родилась в голове у Черчесова или кого-то там еще спонтанно перед игрой со Словенией именно как противодействие против Иличича? Почему она с теми же людьми должна была сработать против Словакии?

Со Словенией и сработал тот план, который есть у сборной России. Вот Дзюба, вот дома играли, хорошее настроение, понеслась после не слишком удачной игры – это все сработало.

И самое главное – вы Мишку Мевлю за собой дальше возить будете? Ну, может, и брали, и там где-то на трибуне он и сидел. Но он нужен не в качестве талисмана, а в качестве оппонента Дзюбы. А тут был целый Шкриньяр из . И, естественно, Дзюба лишь один раз по-настоящему выиграл мяч головой в штрафной Словакии, когда вышел Соболев. Шкриньяр в моменте отвечал за него, а от другого защитника, Шатки, Дзюба отклеился и пробил. Это был единственный опасный момент у ворот Словакии, помимо забитого мяча. Даже моментов не было – напряжение было, обострения какие-то, а моментов не было.

В первом тайме это все скрипит, скрежещет и каким-то образом двигается и совершенно не работает. пропускает гол со стандарта, оставив совершенно беззащитным самого опасного футболиста сборной Словакии на стандарте – того же Шкриньяра. В это время Фернандес и Джикия обнимают друг друга – это недоразумение, бывает, но [оно] говорит о хаосе.

И все это время, оказывается, мощнейшая работа происходит в голове главного тренера. И вот выходит Мостовой и уходит. То ли в эти 20 минут Черчесов понял, что это не тот Мостовой, которого он знал, то ли еще что-то случилось. У меня такое ощущение, что в голове Черчесова мелькало нечто вроде второго сна мальчика Бананана из «Ассы»: схемы там явно танцевали друг с другом, одна была введена, тут же упразднена, а затем введена другая – «две башни». И это вообще никак не сработало.

Сборная проиграла в Словакии. Получается, что я ее все время ругаю – после побед и поражений. На самом деле речь идет лишь о качестве игры. Мне кажется, что в этом матче что-то блеснуло лишь тогда, когда на поле оказались Головин и Миранчук, – к голу во многом привела их распасовка перед штрафной.

Что сказать, перспективы в отборе, конечно, остаются. Куда они могут деться после трех туров?» – заявил Уткин.

Черчесов поменял схему ради прессинга, но Россия забуксовала в атаке и провалила стандарты